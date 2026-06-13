Стига политиканстване на гърба на децата
Ще доживеят ли учители, ученици и родители нов просветен закон? Как се отсяват добрите идеи сред 729-те предложения на депутатите? Кои са най-парливит...
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Ще доживеят ли учители, ученици и родители нов просветен закон? Как се отсяват добрите идеи сред 729-те предложения на депутатите? Кои са най-парливит...