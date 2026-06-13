Филип Златанов: Политическите интриги са ми чужди
"Не съм извършил престъплението, за което съм обвинен", заяви бившият председател на комисията за предотвратяване на конфликт на интереси Филип Златан...
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"Не съм извършил престъплението, за което съм обвинен", заяви бившият председател на комисията за предотвратяване на конфликт на интереси Филип Златан...