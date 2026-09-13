Отиде си знакова политическа фигура у нас
Дългогодишен и уважаван дипломат
Следете всички новини, анализи и коментари за Политическа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дългогодишен и уважаван дипломат
Влиза ли в служебния кабинет
Има сериозни очаквания за речта на Румен Радев
Без кого вече не може светът
Предстои вот на недоверие на правителството
Ролята на политика е да бъде визионер. Това липсва в политическия ни живот, в партиите, каза Стефан Янев
Завършилата с политически скандали 2015-а създаде нови интриги и сюжетни линии, които чакат развръзка през настоящата година. "Стандарт" се допита до...