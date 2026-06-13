Емоционалната интелигентност е решаващ фактор за успеха
Интервю с Полина Коцева Полина Коцева е управител на www.funtazia.bg, създател на авторски образователни sel ресурси. Полина е международно ак...
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Интервю с Полина Коцева Полина Коцева е управител на www.funtazia.bg, създател на авторски образователни sel ресурси. Полина е международно ак...