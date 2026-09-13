Наглост. Какво направил Семерджиев при полицейска проверка
Александър Радев разказва пред магистратите
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Александър Радев разказва пред магистратите
При проверка по време на полицейска операция мъжът се качил в колата си и избягал
Областната дирекция по безопасност на храните съставила акт по Закона за ветеринарно-медицинската дейност.
Велико Търново. Полицаи ще дават 24-часови дежурства през зимния период в Прохода на Републиката, съобщи началникът на „Пътна полиция" към ОД на МВР-В...
Сливен. Четирима младежи катастрофираха с Ауди, отказвайки да съобщят кой е карал колата. Немското возило не е спряло на полицейска палка в 2 часа сле...