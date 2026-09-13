Земеделци наемат албанци на полето
Наши овчари и трактористи не искат да бачкат за 800 лева Сериозна криза за работници по нивите има в Пиринския край. В началото на сезона много земед...
Следете всички новини, анализи и коментари за Полето. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Наши овчари и трактористи не искат да бачкат за 800 лева Сериозна криза за работници по нивите има в Пиринския край. В началото на сезона много земед...
Владика напраи първа копка на храма Неврокопският митрополит Серафим направи първа копка на параклис „Свети Георги" в симитлийското село Полето. С в...
Симитли. Мъж не устоя на „сухия режим" и посегна на алкохола в заведение. Кражбата е извършена преди дни от барче в симитлийското село Полето. От търг...
Полето. С пари от държавния бюджет ще се реши окончателно проблема с недостига на питейна вода в село Полето. Управителният съвет на ПУДООС е гласувал...