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Деца с ваканция на полето

Деца с ваканция на полето

Полето замества морето за стотици деца на тютюнджии в Неврокопския край. Малчуганите, които завършиха училище, нямат много време за игри, защото трябв...

22 юни | 9:30
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