Най-скъпите картини в света
Леонардо, Гоген и Де Кунинг водят класациите
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Леонардо, Гоген и Де Кунинг водят класациите
Рим. Италианската полиция откри две откраднати преди почти половин век картини на Пол Гоген и Пиер Бонар, оценявани на милиони евро. Картините са били...
Ню Йорк. Нова изложба ще бъде открита в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк, която ще бъде посветена на непознат аспект от творчеството на Пол Гоген –...