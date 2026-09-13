Легенда на английския футбол по спешност в болница. Феновете в ужас
Приятел откри Пол Гаскойн в безсъзнание
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Приятел откри Пол Гаскойн в безсъзнание
Легендарният бивш национал на Англия Пол Гаскойн пресушил най-малко шест бутилки с джин по време на петдневен запой, преди в крайна сметка да се окаже...
След като прекара 5 дни в болница, провокативната звезда на английския футбол Пол Гаскойн бе изписан. Малко след това ексфутболистът бе уловен от фото...
Скандалният гений Пол Гаскойн е пред сензационно завръщане във футбола. 47-годишният бивш английски национал е успял да се пребори със зависимостта си...
Пробвах да се удавя, но полицията дойде бързо, казва Пол