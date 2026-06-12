Гришо пребори Пол-Анри Матьо в Ротердам
Ротердам. Пореден успех за Григор Димитров. Българинът се класира за втория кръг на турнира в Ротердам. Той успя да пребори Пол-Анри Матийо от Франция...
Следете всички новини, анализи и коментари за Пол-Анри Матийо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ротердам. Пореден успех за Григор Димитров. Българинът се класира за втория кръг на турнира в Ротердам. Той успя да пребори Пол-Анри Матийо от Франция...