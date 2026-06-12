ГЕРБ няма да подкрепи Димитър Костов за подуправител на БНБ
Брюксел. Министър-председателят и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов ще разпореди на парламентарната група на партията да не подкрепи Димитър Костов за подуп...
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Брюксел. Министър-председателят и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов ще разпореди на парламентарната група на партията да не подкрепи Димитър Костов за подуп...