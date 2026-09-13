Професия: да запазиш спокойствие в най-трудния чужд ден
Гласът е първият работен инструмент
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Гласът е първият работен инструмент
За неговия бизнес работят не само служителите в общината, но и тези в общинската болница
Ямбол. Пожар в погребална агенция събуди живущите на ямболската улица "Панайот Хитов" в нощта срещу понеделник. Огънят е пламнал около 4,30 часа. На м...