Всичко за Поглед

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Легендата "Поглед"

Легендата "Поглед"

Журналисти се събраха в залата, където преди 50 години тръгва култовият през соца седмичник Вестник "Поглед" е легенда, която остава завинаги във вре...

15 януари | 21:35
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Особен поглед

Особен поглед

"Стандарт" потърси мнението на видни имена от арт гилдията за равносметката им през 2014 г. и очакванията за Новата година. В няколко поредни броя ще...

04 януари | 23:35
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Котешки поглед на плажа

Котешки поглед на плажа

Очила като на Джон Ленън са №1 за лято 2014 Лято е! Дойде времето за плаж, коктейли, танци до изгрев-слънце и летни страсти в големи дози. Независимо...

10 юли | 16:26
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