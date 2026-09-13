И Благоевград с подземни контейнери
В централната градска част към момента са монтирани общо осем подобни съда
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В централната градска част към момента са монтирани общо осем подобни съда
Първите 8 от тях ще бъдат монтирани в района на площад "Македония"
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов внесе две проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония 2...