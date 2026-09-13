Миньори излизат на протест срещу данък, заложен в Бюджет 2025
Демонстрацията е заради идеята да се въведе допълнителен данък върху добива на подземни богатства
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Демонстрацията е заради идеята да се въведе допълнителен данък върху добива на подземни богатства
ГЕРБ съзира политически умисъл във ветото на президента
87,6 млн. лв. са приходите от концесионна дейност за добив на подземни богатства през 2013 г., сочи обобщен доклад на министъра на енергетиката, приет...
София. Близо 1 млн. лв. за проучване на подземни богатства отпусна правителството. Това съобщиха от пресцентъра на кабинета и уточниха, че в общините...
София. Правителството одобри издаването на три разрешения за проучване на възможностите за добив на подземни богатства. Две от тях са за строителни ма...