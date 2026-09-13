Подводен робот разшири района за издирване на изчезналия боинг
Подводният робот, който претърсва дъното на Индийския океан за изчезналия самолет „Боинг 777" на Малайзийските авиолинии, ще разшири района на издирва...
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Подводният робот, който претърсва дъното на Индийския океан за изчезналия самолет „Боинг 777" на Малайзийските авиолинии, ще разшири района на издирва...
Продължава издирването на останки от изчезналия Боинг на малайзийските авиолинии. Автоматичен подводен апарат "Bluefin-21" ще бъде включен в операция...
Пърт. "Търсенето на сигнали от изчезналия в Индийския океан малайзийски самолет вероятно ще продължи още няколко дни, преди към него да се включи подв...