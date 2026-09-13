Пациентка подпали пожар в ковид отделение
Благодарение на бързата намеса няма жертви
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Благодарение на бързата намеса няма жертви
Нанесени са огромни щети на сградата и на офисите в нея
Хората и животните са били изведени от горящите постройки в село Кръстава
Пожар вилня в размирния ромски квартал „Кремиковци" на Гърмен. Огънят не е предизвикан умишлено, а заради небрежност на стопаните на къща при боравене...
Пиян мъж подпали лозята над Благоевград. Огненият ад обхвана целия скат край жк "Еленово". Само бързата намеса на пожарникарите спаси жилищните постро...
Българин е виновен за жестокия пожар на гората край Атина. Това твърдят гръцките власти, които са задържали 58-годишния нашенец. Огнената стихия се ра...
Стара Загора. Безразсъден шофьор подпали с колата си 100 дка с пшеница и 10 дка с лавандула. Пожарът е избухнал в местността Долен Айкън в землището...
Благоевград. Полицията задържа до 24 часа в ареста 46-годишния Пламен Л. от благоевградското село Падеш. Той е предизвикал пожар в стара и необитаема...