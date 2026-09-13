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Шофьор подпали 100 дка с жито

Шофьор подпали 100 дка с жито

Стара Загора. Безразсъден шофьор подпали с колата си 100 дка с пшеница и 10 дка с лавандула. Пожарът е избухнал в местността Долен Айкън в землището...

07 август | 11:40
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