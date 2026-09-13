ЦСКА пое към Тетевен с Манолев и 16 от "Литекс"
Днес отборът на ЦСКА отпътува за първия си подготвителен лагер, който ще се проведе в Тетевен, информира официалната страница на "червените". Към тим...
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Днес отборът на ЦСКА отпътува за първия си подготвителен лагер, който ще се проведе в Тетевен, информира официалната страница на "червените". Към тим...
Екипът на Hyundai Racing Trophy организира първия подготвителен лагер за пилотите на едномарковия шампионат. Обучението се проведе от 12 до 14 февруар...
Национал ще води атаката, върнаха Нгом в София "Левски" не успя да победи за пръв път от началото на годината. "Сините" направиха 0:0 с "Виторул", ко...
София. "Левски" замина за първия си подготвителен лагер по-рано през деня като отборът тръгна без Владимир Гаджев, Цветан Генков и Павел Чмовш. Полуз...
Агия Напа. Ръководството на "Левски" заведе целия отбор днес на обяд в най-добрия рибен ресторант в кипърския курорт Агия Напа, където тима е на подго...
София. Представителният тим на "Левски" замина за Кипър с група от 26 футболисти, сред които и новото попълнение Валери Божинов. Тимът ще проведе втор...
София. Късно снощи Лудогорец се прибра в България от подготвителния си лагер в Турция. Там играчите на Стойчо Стоев изиграха три контроли. „Орлите" з...
Кадиз. Поляци, чехи и руснаци ще бъдат съперници на Лудогорец в контролните мачове от третия подготвителен лагер в Испания между 2 и 13 февруари, инфо...
Пловдив. Първият лагер на Ботев Пловдив в Кипър приключи, информира официалната страница на тима. В неделя (26.01) вечер "жълто-черният" тим акостира...