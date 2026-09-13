Всичко за Подготвителен Лагер

Следете всички новини, анализи и коментари за Подготвителен Лагер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Лудогорец се върна от Турция

Лудогорец се върна от Турция

София. Късно снощи Лудогорец се прибра в България от подготвителния си лагер в Турция. Там играчите на Стойчо Стоев изиграха три контроли. „Орлите" з...

31 януари | 8:27
0 коментара
4711