Илиян Илиев подаде оставка! Кой го сменя
Решението на националния селекционер
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Решението на националния селекционер
Уведомил е външния министър
Президентът на Чеченската република Рамазан Кадиров заяви, че времето му на поста ръководител на региона е изтекло. Той заяви, че за ръководството му...
Правосъдният министър Христо Иванов подаде оставка. Иванов оповести новината от парламентарната трибуна, че желанието му е да напусне ръководния пост....
Шефът на военното разузнаване е подал оставка. Новината бе съобщена от самият Йордан Бакалов в ефира на БНТ. Промените в Закона за служба „Военна инф...
Рим. Президентът на Италия Джорджо Наполитано е подал оставка. Новината бе потвърдена официално от пресцентъра на неговия офис. Около 10:35 ч. Тази с...
София. Шефът на гранична полиция Захарин Пенов е подал оставка в събота сутринта. Това съобщи вътрешният министър Веселин Вучков пред журналисти. И у...
Американският министър на отбраната Чък Хейгъл е подал оставка и президентът Барак Обама я е приел, съобщи високопоставен източник от Пентагона, цитир...
Киев. Заместник-министърът на външните работи на Украйна Данило Лубкивский е подал оставка. Договореностите, които бяха постигнати между Украйна и Брю...
Венеция. Кметът на Венеция Джорджо Орсони подаде оставка. Това стана след като срещу него започна голямо разследване за корупция, съобщава Би Би Си. Г...
Любляна. Министър-председателката на Словения Аленка Братушек подаде оставка. Тя е съобщила своето решение за оттегляне от премиерския пост на президе...