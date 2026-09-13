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Христо Иванов хвърли оставка

Христо Иванов хвърли оставка

Правосъдният министър Христо Иванов подаде оставка. Иванов оповести новината от парламентарната трибуна, че желанието му е да напусне ръководния пост....

09 декември | 15:02
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