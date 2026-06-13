Хора остават блокирани от снега в почивни станции и вили
Много хора по почивните станции и вили на Студенец са блокирани все още от снега. Това съобщи за „Фокус" Димитър Бришимов, началник група "Спасителна...
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Много хора по почивните станции и вили на Студенец са блокирани все още от снега. Това съобщи за „Фокус" Димитър Бришимов, началник група "Спасителна...