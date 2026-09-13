Продават легендарна почивна база. На цената на гарсониера
Имотът е занемарен и неподдържан
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Имотът е занемарен и неподдържан
Добрич. На 16 октомври ще се проведе търг за продажбата на почивна база в Балчик. Търгът е обявен от агенцията по приходите. От местното подразделение...
Приватизацията ще донесе 326 млн. лв. на хазната през 2014 г.