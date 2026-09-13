Голям празник на днешния ден! Нощта носи знаци от съдбата
Православната църква почита паметта на Света Макрина
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Православната църква почита паметта на Света Макрина
Войниците го заварили задълбочен в четене на Светото писание
Благоевград. Жители на селата Мечкул и Сенокос и стотици гости от община Симитли и страната се събраха да почетат свети Мина в подножието на Пирин пла...