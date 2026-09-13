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Студът взе нова жертва

Студът взе нова жертва

Разград. Студът взе нова жертва у нас. 49-годишен мъж е починал от измръзване в разградското село Ясеновец, съобщиха от полицията в областния град. Т...

21 декември | 11:51
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