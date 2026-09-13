Високо кръвно уби баба на улицата
Баба почина на улицата в Кюстендил. Тялото на 81-годишна жена е намерено в района на ул. „Дондуков" в областния център, съобщиха от полицията. Следи...
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Баба почина на улицата в Кюстендил. Тялото на 81-годишна жена е намерено в района на ул. „Дондуков" в областния център, съобщиха от полицията. Следи...
Подготвени документи за пенсия на починал човек са били установени от Икономическа полиция, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. На 4 юли в Кърджали била...
Разград. Студът взе нова жертва у нас. 49-годишен мъж е починал от измръзване в разградското село Ясеновец, съобщиха от полицията в областния град. Т...