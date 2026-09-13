Лили с голямата награда на София
Веско Ешкенази, Васко Кръпката и Ерик Рубин - почетни граждани на столицата
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Веско Ешкенази, Васко Кръпката и Ерик Рубин - почетни граждани на столицата
Изложбата е по инициатива на обществения посредник и детския парламент към община Благоевград
Германци станаха почетни граждани на Гоце Делчев. Отличието получиха съпрузите Йохана и Готфрид Мюлер. Освен специално гравираните медальони с техните...
Четири са предложенията за носители на званието „Почетен гражданин на Стара Загора" за 2015 г. Това са народната певица Пенка Павлова, бившата солистк...
Благоевград. Благоевград вече има двама нови почетни граждани. С високия приз на сесията на общинския съвет в петък бяха удостоени бившият футболист С...
Благоевград. Общински съвет - Благоевград ще проведе на 19 декември последното си заседание за 2014 година. Сесията ще от 54 точки, като ще започне с...
Перник. Почетни граждани на Перник станаха две от легендите във волейбола. На сесия на Общински съвет с почетното звание бяха удостоени Тодор Симов и...
Вълчедръм. На Петковден Вълчедръм празнува, съобщи кметът Иван Барзин. Тази година жителите му честват и 45-годишнината от обявяването на селището за...
Благоевград. Общински съвет - Благоевград прие трима бележити благоевградчани да бъдат удостоени със званието „Почетен гражданин". Антон Москов, Борис...
Благоевград. Общинският съвет в Благоевград ще заседава извънредно този петък. В дневния ред на сесията са включени 5 точки. Общинските съветници ще р...
Благоевград. На официална церемония бяха удостоени със званието „Почетен гражданин на град Гоце Делчев" германските бизнесмени Фридхелм Лоо и Дитер Ха...
Кърджали. Основателят на читалище „Обединение 1913 " Кирил Ванков, посмъртно и десетократният световен шампион по свободна борба Исмаил Юсеинов ще бъд...