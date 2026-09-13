Сейшелските острови празнуват 20 години приятелство с България и ръст в туризма
Почетният генерален консул Максим Бехар бе отличен от доайена на Дипломатическия корпус в България за своя принос в развитието на двустранните отношен...
Следете всички новини, анализи и коментари за Почетен Консул. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Почетният генерален консул Максим Бехар бе отличен от доайена на Дипломатическия корпус в България за своя принос в развитието на двустранните отношен...
Правителството освободи Жоао Гилберто Ваз по негова молба от длъжността почетен (нещатен) консул на България в Бразилия с консулски окръг, обхващащ те...
София. Министерският съвет назначи Джеймс Ригсби, гражданин на Съединените американски щати, за почетен консул на България в щата Джорджия, САЩ, със с...
София. България ще открие ново почетно консулство в Япония, реши Министерски съвет на днешното си редовно заседание. То ще се намира във втория по ва...
Донецк. Правителството освободи от длъжност украинския гражданин Иван Аврамов от длъжността почетен консул на Република България в Украйна, със седали...
София. Правителството освободи Стивън Макюън като почетен консул на България за района на град Филаделфия, щат Пенсилвания, САЩ, по негова молба. Прич...
София. Правителството даде съгласието си Антонио Таркуинио да изпълнява функциите на почетен консул на Италианската република, със седалище Варна и ко...
Кърджали. Скоро България ще има почетен консул в Измир, съобщи Назми Мюмюн, член на Националния съвет на БСП и председател на групата за работа с изсе...
София. Правителството даде съгласието си Индонезия да открие почетно консулство у нас със седалище във Варна и с консулски окръг, обхващащ територията...
В Анкара е бил убит почетният консул на Чечения Медет Юнлю, съобщиха турските телевизии НТВ и СиЕнЕн-Тюрк. Юнлю, който е бил прострелян няколко пъти,...