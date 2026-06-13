Илхан Кючюк става почетен доктор на Американския университет в Скопие
Академичният съвет на Американския университет в Европа-ФОН единодушно гласува за това
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Академичният съвет на Американския университет в Европа-ФОН единодушно гласува за това
Отнети са титлите на Ханс Франк, Бернхард Руст, Едвалд фон Масов и Едуард Колрауш - видни нацисти награждавани през 1939 и 1940 г.