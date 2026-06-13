Ромка нокаутира учителка в клас
59-годишна учителка от Сливен е ударена жестоко от майка на 6-годишно дете. "Колежката Янка Цанева е със силно насинено лице, а очилата й са счупени о...
Следете всички новини, анализи и коментари за Побойничка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
59-годишна учителка от Сливен е ударена жестоко от майка на 6-годишно дете. "Колежката Янка Цанева е със силно насинено лице, а очилата й са счупени о...
Диспут за насилието сред подрастващите инициира старозагорският градоначалник Живко Тодоров след последния ученически побой в града преди няколко дни....
"То с палка не боли", написала в нета нападателката Емили Стела и побойничката спорели коя да се снима в песента "Ханибал" на рапърите Титана и Кинд...
"То с палка НЕ боли!". Това написа побойничката Емилия Шишкова под снимка във Фейсбук. Тийнейджърката от Стара Загора, която преби своята съученичка...