Най-старият плувен маратон под патронажа на Кралев
Най-старият плувен маратон „Галата –Варна", който стартира на 2 август се провежда под патронажа на министъра на младежта и спорта Красен Кралев. Кмет...
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Най-старият плувен маратон „Галата –Варна", който стартира на 2 август се провежда под патронажа на министъра на младежта и спорта Красен Кралев. Кмет...
Най-добрият ни състезател по плувен маратон Петър Стойчев показа своя наследник и обяви, че няма да спира със спорта. Младият Цветан Йорданов от "Лев...
По половин хилядарка за победителите по море от нос Галата до Варна