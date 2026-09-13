Десетки подкрепиха идеята за нов басейн в Благоевград
Благоевград. Десетки деца и родители се събраха по обяд в петък пред сградата на община Благоевград, за да изразят своята подкрепа за строителството н...
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Благоевград. Десетки деца и родители се събраха по обяд в петък пред сградата на община Благоевград, за да изразят своята подкрепа за строителството н...
Благоевград. Първа копка на 15 септември тази година и официално откриване на празника на града 24 май през 2015 година. Това са сроковете за изгражда...
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