Леко земетресение край летище Пловдив
Земетресение с магнитуд 2,9 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България, съобщиха от Европейския сеизмологичен център. Земният тру...
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Земетресение с магнитуд 2,9 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България, съобщиха от Европейския сеизмологичен център. Земният тру...