БСП с изненадващ ход! Най-важният данък пада?
Социалистите вадят 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство
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Социалистите вадят 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство
Искат удар по богатите българи
Прогресивното подоходно облагане позволява да се споделят по-успешно ресурсите на една страна в обществото
Лидерът на ГЕРБ представи икономическите приоритети пред работодателските организации
„Досега многократно предлагахме промени към една по-справедлива данъчна система, която да оставя повече средства за потребление в домакинствата, да вд...
София. С подкрепата си за плоския данък Движението за права и свободи е спасило управлението. Това каза по Нова ТВ Петър Чобанов, бивш министър на фин...
26 депутати от ГЕРБ и РБ липсваха в залата, докато се гледаше законът на БСП и "Атака"
София. Депутатите отхвърлиха 2 отделни законопроекта за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, внесени от БСП и Атака, които по същество отменях...
София. Срещу плоския данък отново се обяви служебният премиер проф. Георги Близнашки. Той направи това в реч пред конгреса на Международната транспорт...
София. ПС не приема намеренията на БСП от предизборната им програма за отмяна на плоския данък. От движението ще настояват кандидат-премиерът на левиц...
София. Плоският данък, които се прилага през последните 5 години, доведе до удвояване на бедността в страната. Това заяви лидерът на КНСБ Пламен Димит...
Нуждаем се от него, за да наваксаме, каза Дянков пред Die Zeit