Спряха движението на трамваите в района на пл. "Македония"
Спряха движението на трамваите в района на площад "Македония". Това съобщи читател на Стандарт Нюз и уточни, че най-вероятната причина е инцидент на р...
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Спряха движението на трамваите в района на площад "Македония". Това съобщи читател на Стандарт Нюз и уточни, че най-вероятната причина е инцидент на р...
Два трамвая са се ударили на пл. „Македония" в София. Ватманката на единия е ранена, съобщи БГНЕС. До момента няма данни за още пострадали. Единият...
Изоставен куфар вдигна на крак полицията в София. Районът на пл. „Македония" е отцепен, съобщиха от пресцентъра на МВР за "Фокус". Сигнал за изоставе...