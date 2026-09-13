Самонадеян шофьор уби двама край Плодовитово
На място е загинало 18-годишно момиче от Първомай, а младеж на 19 години от Чирпан, е откаран в спешнияая център в Стара Загора в кома и малко по-къс...
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На място е загинало 18-годишно момиче от Първомай, а младеж на 19 години от Чирпан, е откаран в спешнияая център в Стара Загора в кома и малко по-къс...
До 10 000 лева стига санкцията за липса на касов апарат Осемнайсет акта заради неспазване на данъчни разпоредби съставиха данъчни инспектори само за...
Любовен триъгълник бил в основата на кървавата драма край старозагорското с. Плодовитово Стара Загора. Двама пловдивчани, бившите съпрузи Галина П./4...