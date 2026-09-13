Булбанк: Пълно възстановяване в края на 2023 г.
Ръст на безработицата ще има по-късно тази година, когато правителството започне постепенното изтегляне на мерките за защита
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Ръст на безработицата ще има по-късно тази година, когато правителството започне постепенното изтегляне на мерките за защита
Това са доц. Алексей Стоев и Пенка Мъглова от Института за космически изследвания и технологии при БАН, които заминават на 26-ти юни
Хасково. Първият автоматичен рециклиращ център в България заработи в Димитровград. На първо време срещу пластмасовите, стъклените бутилки и алуминиеви...