Дете към Макрон: Как е плесницата?
Отново поставиха президента в неудобно положение
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Отново поставиха президента в неудобно положение
Детско стихотворение в учебник за пети клас, в което се говори за татковата плесница, предизвика вчера полемика във Фейсбук. Стихчето се нарича "Присп...
Стане ли напечено, спасявайте са сами, казват германците на съюзниците в НАТО Всичко в този сюжет е автентично и отразява реално настроенията. И в съ...