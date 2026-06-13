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Плесница за Източна Европа

Плесница за Източна Европа

Стане ли напечено, спасявайте са сами, казват германците на съюзниците в НАТО Всичко в този сюжет е автентично и отразява реално настроенията. И в съ...

11 юни | 21:45
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