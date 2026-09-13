Пленена от "Хамас": Изнасилваха ме с поглед
Какво разказца още жената- заложник
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Какво разказца още жената- заложник
Котка успя да изпие три бутилки вино след като станала пленник в случайно заключена изба, пише безплатният британски в. "Метро". По време на своите н...
Багдад. Джихадистите от "Ислямска държава" сменят тактиката в своите видео заплахи към Запада. В четвъртък те разпространиха клип, в който техен пленн...