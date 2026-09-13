Милена Желева: Арт пленерът е съдържателна част от културния календар на Стара Загора
В тазгодишното издание участват 7 чуждестранни и 9 български творци, които изложиха повече от 27 творби
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В тазгодишното издание участват 7 чуждестранни и 9 български творци, които изложиха повече от 27 творби
Пленерът „Живописната технология в съвременното изкуство” обединява творци от България в града на Дядото
Продължава международният пленер „Арт хоризонти" край Кърджали. „Тази година участващите в програмата творци са селектирани на принципа „млади българс...
Традиционният международен пленер по живопис "Арт студио Рударци", посветен на Деня на Перник – 19 октомври, беше открит от кмета на общината Иван Ива...
Благоевград. Уникално съчетание на картини, скулптури и музика, както и дегустация на вино ще доведат много гости в село Илинденци в събота /3 октомвр...
Четвърти пленер по живопис „Стъпки напред" в Благоевград бе открит във вторник в Къщата-музей на Георги Измирлиев. Успех и вдъхновение на участниците...
Национален пленер „Човек и природа" събира за пореден път художници в силистренското село Ветрен. 10 майстори на четката от София и Силистра са при...
Студенти от Националната художествена академия ще осъществят свой проект „В духа на Майстора в кюстендилското село Шишковци, където години наред е тво...
Екстериорна дървопластика събира най-добрите майстори за шеста поредна година на национален симпозиум във варненското градче Бяла. Темата е „Придвижва...
Благоевград. XI Международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува" ще бъде предшестван от пленер в Мраморния град на изкуствата в село Илинденци...
Благоевград. С финала на третото издание на пленера „Стоп кадър" фондът на общинските художествени галерии в Благоевград се обогати с 24 платна. Карти...
Кърджалийското село Дъждовница, което се превърна в метафора на креативност и сцена за изкуство, това лято отново посреща гости. Международният плене...
Благоевград. В село Добърско беше даден старт на 5-дневен художествен пленер под надслов "Самуиловите войни". Той е организиран от Регионален историче...
Благоевград. Община Благоевград реши да вдъхнови художници с интересен тур из забележителности в региона. Творците участват в традиционния пленер по ж...
Благоевград. От днес започва вторият регионален пленер по живопис „Благоевград - древен и модерен". До 18 септември жителите и гостите на града ще бъд...
Кърджали. 66 автори от страната и чужбина подкрепиха деветия пленер "Арт хоризонти" в Дъждовница. Повечето от тях имат десетки участия в изложби у на...
Силистренското село Ветрен домакин на артпроявата
Благоевград. Десетки деца с много настроение и палант взеха участие в пленер във възрожденския квартал „Вароша" в Благоевград. В четвъртък се проведе...
Всеки може да види ордените, с които Борис ІІІ и Тодор Живков са отличавали заслужилите