Краят дойде за едно племе в "Игри на волята"
След оспорван сблъсък
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След оспорван сблъсък
Това заяви вождът на едноименното племе Чък Хоскин-младши
Чаят е от увивни растения
Топактьорът води кръвожадно племе в петия сезон на световния сериал Захари Бахаров категорично влезе в каста на международните отличници. Топактьорът...
Откриха непознато до днес изолирано племе от Амазония, което се срещна с хора от модерната цивилизация за първи път, предадоха световните агенции. Не...