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Лукойл плати рекордна глоба

Лукойл плати рекордна глоба

"Лукойл Нефтохим Бургас" е платил глобата от 250 000 лева, наложена от Бургаската екоинспекция преди месец. Това съобщи министърът на околната среда и...

25 май | 18:55
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