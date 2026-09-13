Наша дигитална компания продаде успешно нови акции на фондовата борса
Пейсера България АД peaлизиpa пъpвичнo пyбличнo пpeдлaгaнe на ценните книжа
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Пейсера България АД peaлизиpa пъpвичнo пyбличнo пpeдлaгaнe на ценните книжа
Държавни ценни книжа за 55 млн. лв. пласира Министерството на финансите в понеделник. На проведения аукцион беше преотворена емисията ДЦК със срок 10...
Министерството на финансите пласира успешно емисия едногодишни сконтови Държавни ценни книжа с номинал 400 млн. евро и с падеж на 3 декември 2015 г. П...
София. Министерството на финансите пласира успешно емисия едногодишни сконтови ДЦК с номинал 300 млн. лв. и с падеж 10.09.2015 година. Постигнатата ср...