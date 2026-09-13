Борисов разкри как плашат българите
И им внушават, че в Западна Европа е лошо
Следете всички новини, анализи и коментари за Плашат. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
И им внушават, че в Западна Европа е лошо
В коя зона попада страната ни
Стела Николова получи множество заплахи
И какъв метод са избрали за това
Отново ще бъдат направени и допълнителните плащания
Не посещавайте туристическите райони на Турция. Това предупреждение са отправили партизаните от терористичната групировка Ястреби за свободата на Кюрд...
"Антимакедонците" Борисов и Плевнелиев да не стъпват тук, пишат ултраси