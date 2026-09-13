InvestEU заменя Плана "Юнкер“ със 650 млрд.
Европийският инвестиционен фонд похвали ББР за социалните проекти
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Европийският инвестиционен фонд похвали ББР за социалните проекти
Европейският фонд за стратегически инвестиции позволява на ЕИБ да инвестира в повече на брой операции, които често носят висок риск
Българската агенция за инвестиции (БАИ) работи върху стратегия за привличане на инвеститори. Това обяви председателят й Стамен Янев по време на бизнес...
Енергийната инфраструктура е стратегически проект за България, заяви президентът на ПЕС Интерконекторът за газ между България и Гърция е стратегическ...
Букурещ. България и Румъния започват диалог по общи проекти за инвестиционния план на Европейската комисия, наричан още Плана „Юнкер". За това се раз...