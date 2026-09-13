Малчуганите в Банско със състезание по планинско колоездене
Зам.кметът Костадин Атанасов награди призьорите
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Зам.кметът Костадин Атанасов награди призьорите
Шабан Мустафа изкачи най-бързо връх Вихрен и спечели шестото издание на състезанието по планинско бягане и колоездене „Пирин рън". Той измина 13-килим...
Англичани, румънци и турци се качиха на почетната стълбичка на двата старта в Пампорово Пампорово. Този уикенд в родопския ни курорт Пампорово са про...
Трима българи в битка за медалите
Пампорово. На 27 и 28 юли в курорта Пампорово ще се проведе Държавният личен и отборен шампионат по планинско колоездене в дисциплините спускане и кро...