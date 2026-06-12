ВИДЕО: "Планината" от Game of Thrones би 1000-годишен рекорд
"Планината" от "Game of Thrones" подобри рекорд на 1000 години в силово състезание в Норвегия, информира Daily Express. Става дума за исландския актьо...
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"Планината" от "Game of Thrones" подобри рекорд на 1000 години в силово състезание в Норвегия, информира Daily Express. Става дума за исландския актьо...