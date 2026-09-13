Планът "Станишев" променя Европа от утре
ПЕС ще се стреми да осигури 20 милиарда евро до 2020 г. за младежка гаранция Партията на европейските социалисти стартира утре в Брюксел кампанията з...
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ПЕС ще се стреми да осигури 20 милиарда евро до 2020 г. за младежка гаранция Партията на европейските социалисти стартира утре в Брюксел кампанията з...
Социалистите искат 20 млрд. евро за младежите до 2020 „На 16 юни стартираме кампанията за Европейския План за младежта. Доволен съм, че инициативата...
Левите с визия за реформи в Европа Мощна подкрепа от френския президент Франсоа Оланд и левите премиери получи Планът на Станишев за младежта на срещ...