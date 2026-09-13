До 1 млрд. евро за нов Фонд на фондовете
С шанс за успех от новия инструмент на ЕС ще са проекти за технологии *Средствата ще дойдат от евробюджета, ще се работи като по плана "Юнкер"*Нуждае...
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С шанс за успех от новия инструмент на ЕС ще са проекти за технологии *Средствата ще дойдат от евробюджета, ще се работи като по плана "Юнкер"*Нуждае...
Български вариант на плана "Юнкер" може да предложи изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев. "Искаме да подготвим по-ад...
Създаването на държавен инвестиционен фонд, който да подпомага разкриването на нови работни места като мярка в борбата с бедността, предлага вицепреми...
България ще допринесе със 100 млн. евро за реализацията на проекти, финансирани от Европейския фонд за стратегически инвестиции, популярен като плана...