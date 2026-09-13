Милошев сбъдна мечтата на археолозите. Чудесата на България постигна голяма цел
Променя се моделът за финансиране на археологическите разкопки
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Променя се моделът за финансиране на археологическите разкопки
Промени в законодателството, касаещи запасното българско войнство, поискаха на среща с кандидатите на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Димитър Дъбов и Пламен Славов...
Пловдив. Зографският манастир "Свети Георги" в Атон ще получи финансиране в размер на 1 млн. лв. Това стана ясно от изказване на председателя на Парла...
Пламен Славов, БСП