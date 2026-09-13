Сивата икономика у нас е 23-25 млрд. лв. годишно
КНСБ организира заключителен форум по проект "Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България"
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КНСБ организира заключителен форум по проект "Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България"
Разговорът за данъчната политика е по-широк – да преструктурираме цялата данъчна система
52% от случаите на трудова смърт в ЕС са свързани с онкозаболявания
Пламен Петров влязъл в завода час след фаталния взрив, за да спасява живи хора Само час след трагедията в завода за боеприпаси в Горни Лом, потресла...
Русе. 16 години затвор при първоначален строг режим получи 38-годишният Пламен Петров от Русе, който на 20 април 2014 г. преби до смърт 7-годишната си...
Русе. Причиняване на смърт по непредпазливост, но по особено жесток начин - в това най-вероятно ще бъде обвинен Пламен Петров от Русе, който преби до...