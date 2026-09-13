Официално: "Левски" разтрогна с двама
Пламен Крумов с екипа на "Левски"
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Пламен Крумов с екипа на "Левски"
София. Защитникът на "Левски" Пламен Крумов претърпя операция на ръката, информира официалната страница на "сините". Крумов е бил опериран от доцент...
София. "Левски" няма да може да разчита на Пламен Крумов за два мача, след като футболистът бе наказан от Дисциплинарната комисия към БФС. Санкцията е...
Трансферът на Венци Христов пропадна
София. Проблем с факс превърна в 3-часова сага четвъртия зимен трансфер на "Левски". Защитникът Пламен Крумов все пак стана играч на "сините" и подпис...
Пламен Крумов наистина има договор с ЦСКА от лятото, но сме готови да го вземем на секундата. Това признаха пред "Стандарт" от Борисовата градина. Ка...
"Червените" връщат Венков, не се отказват от Венци Христов