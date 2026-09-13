АЦБ отговори на очакванията на инвеститорите
Пламен Готев, анализатор в ИП „Бул Тренд Брокеридж" ООД Най-очакваното събитие на тази седмица на финансовите пазари бе заседанието по паричната поли...
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Пламен Готев, анализатор в ИП „Бул Тренд Брокеридж" ООД Най-очакваното събитие на тази седмица на финансовите пазари бе заседанието по паричната поли...
Седмицата на световните финансови пазари започна под знака на проведената в неделя в столицата на Катар среща между най-големите производители на петр...
Пазарите чакат решенията на ЕЦБ и ФЕД и спекулациите около тях Черното злато поскъпва, евентуален "Brexit" срива стерлинга Последната седмица на м...
Най-важното събитие на световните финансови пазари през миналата седмица беше срещата по паричната политика на Европейската централна банка в четвъртъ...